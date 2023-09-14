Специально для Вас. Оператор масштабного инвестиционного проекта «Верх-Тулинский» подготовил территорию Новой Верх-Тулы к этапу строительства жилья

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Оператор масштабного инвестиционного проекта «Верх-Тулинский» подготовил территорию Новой Верх-Тулы к этапу строительства жилья
Фото предоставлено пресс-службой Компании «Лидер Инвест Групп»

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