В Хакасии появится новая должность государственного советника

Павел Ганьшин
 
В Хакасии появится новая должность государственного советника
Валентин Коновалов. Фото из архива "Континента Сибирь"

В Хакасии появится новая должность государственного советника республики, сообщает «Коммерсантъ». Закон о ее введении подписал глава региона Валентин Коновалов.

Работа на новой должности государственного советника Республики Хакасии будет неоплачиваемой и подразумевает использование опыта советника для содействия развитию республики во всех направлениях, включая социально-экономическое, политическое и другие.

Обязательным требованием к претенденту на замещение должности республиканского советника является опыт службы в государственных органах Республики Хакасии. Действовать закон о новой должности начнет спустя 10 дней.

Ранее мы рассказывали, что с хакасской угольной компании в судебном порядке взыскивают плату за вред окружающей среде.

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