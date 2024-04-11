В Иркутской области будет разработан региональный закон о ветеринарии. Такое решение было принято накануне в ходе встречи губернатора Иркутской области Игоря Кобзева со статс-секретарем — заместителем министра сельского хозяйства России Максимом Увайдовым. Об этом сообщили в пресс-центре областного правительства.

Игорь Кобзев доложил о текущей обстановке по распространению заразного узелкового дерматита в Иркутской области. Он рассказал, что с 12 февраля по 3 апреля в регионе было выявлено 42 эпизоотических очага по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота.

«Работа по ликвидации эпизоотических очагов осуществляется в круглосуточном режиме. Последний очаг был ликвидирован 3 апреля, и с этого момента новые очаги заболевания не регистрировались. Проведена большая работа по вакцинации животных. В 24 муниципальных образованиях Приангарья вакцинировано более 400 тысяч голов восприимчивых животных. Для выполнения текущей задачи вакциной регион обеспечен. Хозяйствующими субъектами приобретено 1,1 млн доз. Этого достаточно для вакцинации при проведении весенних противоэпизоотических мероприятий», — сказал Игорь Кобзев.

Также в ходе встречи участники обсудили комплекс дополнительных мер. В Приангарье будет разработан региональный закон о ветеринарии, который разграничит полномочия государственных органов и органов местного самоуправления в решении вопросов биологической безопасности.

«Поставил задачу отразить в законе направления развития ветслужбы, определить меры социальной поддержки специалистов, а также установить общие требования по предупреждению и ликвидации болезней животных», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Заместитель председателя правительства Иркутской области Владимир Читоркин рассказал, что в регионе также будет разработана программа развития службы ветеринарии по модели воссоздания системы охраны лесов от пожаров. Важным, по его словам, остается кадровый вопрос, это касается заработных плат, обучения сотрудников и их социальной защищенности.

Еще одно поручение губернатора — цифровизация отрасли сельского хозяйства. Помимо учета всего поголовья, в цифру необходимо перевести вакцинацию животных от различных заболеваний и все операции, проводимые у сельскохозяйственных животных.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в аэропорту Иркутска началось строительство временного терминала почти за 600 млн рублей.