III Межрегиональная научно-практическая конференция по наращиванию технологических проектов в химической промышленности собрала более 100 ведущих российских отраслевых экспертов в области нефтехимии из 12 регионов страны. Помимо пленарной части, посвященной научно-производственным вопросам отрасли, в рамках конференции пройдет конкурс лучших студенческих проектов в области химии.

Омская научно-практическая конференция по наращиванию технологических проектов в химпроме традиционно проводится в марте и направлена на выработку эффективных инструментов для реализации программ импортозамещения и новых проектов в области мало- и среднетоннажной химии, а также стимулирование научной деятельности.

«Основная цель конференции — пригласить молодежь, ребят из научных центров и вузов страны к реализации проектов на территории Омской области. Исторически наш регион — один из крупнейших центров химии в стране. С учетом современных реалий важно направить фокус внимания на перераспределение логистических цепочек и развитие собственных производств, в том числе с помощью НИОКР, пилотных и опытно-промышленных установок. Молодые ученые сегодня готовы предложить идеи по развитию химической отрасли, и научно-практическая конференция — отличная площадка для этого. Получение новых технологий невозможно без получения новых знаний. Поэтому наша главная задача – выстроить эффективное взаимодействие науки, образования и бизнеса. Это позволит обеспечить внедрение инновационных разработок в реальный сектор экономики. Успешные примеры организации такого взаимодействия уже есть. В их числе комплексная научно-техническая программа «Нефтехимический кластер», заказчиком которой выступает ГК «Титан», — заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко. — По итогам реализации программы планируется зарегистрировать не менее 26 патентов, до 2027 года запустить 7 опытно-промышленных производств импортозамещающей продукции, в том числе 3 производства – уже в этом году. Стоимость программы совместно с внебюджетным финансированием – порядка 5 миллиардов рублей».

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Деловую программу конференции открыло пленарное заседание «Синергия бизнеса и науки на пути к технологическому суверенитету». На нем обсуждались вопросы эффективности действующих и перспективных форматов и инструментов обучения научно-образовательных центров, межвузовских консорциумов и промышленных инжиниринговых центров.

«Подготовка высококвалифицированных специалистов для предприятий химпрома требует от нас огромных усилий. Необходимо не только постоянно повышать их профессиональный уровень с участием корпоративных университетов, но и привлекать к реальной работе активные студенческие группы, приглашать их на научно-практические конференции, поддерживать их личные инициативы и способствовать реализации ярких и важных для промышленности проектов. ГК «Титан» заинтересована в подготовке таких специалистов: мы реализуем несколько проектов, которые в недалеком будущем станут возможностью для молодых профессионалов применить свои знания. Компания реализует ряд инвестиционных проектов в Омской области, осуществляет второй этап проекта «Титан-Полимер» в Псковской области. Также строится и в 2025 году будет запущен завод «Руссилика» в Нижегородской области. Это одно из уникальных производств, продукция которого имеет применение в 13 отраслях народного хозяйства», — высказался председатель совета директоров ГК “Титан”, глава комитета «Деловой России» по химической промышленности и специальной комиссии по развитию мало- и среднетоннажной химии Российского союза химиков Михаил Сутягинский.

Первый день научно-практической конференции завершился экспертной сессией «Привлечение молодых ученых к реализации инновационных проектов в химической промышленности через корпоративные инжиниринговые центры и научные институты». Во второй день конференции 20 марта участников ждет экспертная сессия «Корпоративное образование как инструмент развития химической науки» и финал конкурса молодежных научных проектов в рамках специальной премии ГК «Титан», а также презентация проектов студенческих команд. Победители получат возможность реализовать свой проект при финансовой поддержке Группы компаний «Титан».