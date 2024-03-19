«Не довели до ума»: ФК «Новосибирск» в первой домашней игре сезона не смог реализовать преимущество

Третий тур весенней части сезона 2023-2024 первенства России по футболу среди команд Второй лиги дивизиона «Золото» дал возможность новосибирским болельщикам лично оценить готовность ФК «Новосибирск» к борьбе за выход в Первую лигу. 18 марта 2024 года на первом домашнем матче сибиряков против ФК «Уфа» на трибунах футбольного манежа «Заря» собрались 1580 зрителей. Однако забитых голов в этот вечер они не увидели.

Надеждам на домашнюю победу вслед за выездной в этот вечер не суждено было сбыться. ФК «Новосибирск» хоть и провел игру в агрессивной манере, имел игровое и территориальное преимущество, но реализовать созданные моменты не смог. Не помогли добиться желанного успеха и замены в концовке игры, спасавшие в прошлых матчах. Пять свежих футболистов в последней получасовке вышли на поле в составе новосибирской команды, но игра так и осталась безголевой — 0:0.

Как отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Новосибирск» Алексей Медведев, игроки его команды «к сожалению, не довели до ума» матч, в котором должны были побеждать. «Не хватает хладнокровия в завершающей стадии», — резюмировал наставник сибиряков.

После третьего тура новосибирская команда осталась в числе лидеров дивизиона и с 5 очками делит 2–4-е места с соперниками по турниру. Следующая игра ФК «Новосибирск» состоится в воскресенье, 24 марта, в Москве против клуба «Велес», который проиграл первые три игры весенней части первенства.