Победа на выезде выводит ФК «Новосибирск» в число лидеров дивизиона «Золото»

Во втором туре весенней части сезона 2023-2024 первенства России по футболу среди команд Второй лиги дивизиона «Золото» ФК «Новосибирск» 10 марта 2024 года играл на выезде против столичной команды «Родина-2». Матч состоялся на стадионе футбольной академии «Спартак» имени Федора Черенкова.

Это была встреча принципиальных соперников: команды спорили осенью за победу в дивизионе «Серебро». Хозяев поля дополнительно мотивировал неудачный старт в чемпионате — в первом туре они проиграли на выезде ФК «Челябинск».

В отчетном матче «Родина-2» открыла счёт в начале первого тайма в результате контратаки после углового у своих ворот. Новосибирцев такой дебют не смутил, и они быстро отыгрались после штрафного удара, исполненного Артемием Малеевым — Антон Кобялко лучше других разобрался в борьбе в штрафной площади. Победу ФК «Новосибирск» в концовке встречи принёс точный удар Александра Конева, который добил мяч в ворота после попадания Никиты Рожкова в штангу.

Главный тренер ФК «Новосибирск» Алексей Медведев на послематчевой пресс-конференции отметил важность этой волевой победы на выезде в стратегическом и психологическом плане. После второго тура новосибирцы разместились на третьем месте в таблице дивизиона «Золото», имея в своем активе 4 очка. Лидирует ФК «Челябинск», одержавший в двух стартовых турах победы на домашней арене.

В следующем туре ФК «Новосибирск» сыграет в первой домашней игре против «Уфы», идущей в турнирной таблице на втором месте. Игра состоится 18 марта в 19:30 в футбольном манеже «Заря».

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, как ФК «Новосибирск» провел игру первого тура против песчанокопской «Чайки».