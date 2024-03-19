Временное весеннее ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам Новосибирской области регионального и межмуниципального значения будет действовать с 18 апреля по 19 мая 2024 года – в период возникновения сезонных неблагоприятных природно-климатических условий. Об этом сообщили в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог региона.

По данным ТУАД, в этот период не допускается проезд по дорогам транспортных средств с нагрузкой на ось более 5 тонн без специального разрешения. Исключения предусмотрены для транспорта, который перевозит продукты питания, лекарства и другие социально-значимые грузы.

Для организации максимально удобных путей передвижения большегрузов будут организованы междугородние «транзитные коридоры», на которых ограничения действовать не будут: это участки км 14+108 – км 15+800 автодороги К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар и км 17+303 – км 17+603 автодороги К-24 «Новосибирск – аэропорт Толмачево» («Толмачевское» кольцо).

С 15 июня в регионе также начнут действовать летние ограничения для большегрузов при значениях дневной температуры воздуха выше 32 градусов. Они продлятся до 31 августа 2024 года. В указанные дни с 22.00 до 10.00 проезд транспорта с допустимыми осевыми нагрузками по дорогам будет разрешен.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что «Кузбассдорстрой» отремонтирует участок трассы в Кемеровской области почти за миллиард рублей.