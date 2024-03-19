Исследовательский центр сайта Зарплата.ру провел опрос среди экономически активных жителей российских регионов, чтобы выяснить, как часто они сталкиваются с переработками. Оказалось, что подавляющее большинство респондентов в Новосибирской области регулярно работают сверхурочно.

В ходе опроса, который проводился с 26 февраля по 12 марта среди трудоустроенных россиян в возрасте от 18 до 55 лет, выяснилось, что 80% респондентов регулярно остаются на работе сверх оплачиваемого времени — такое случается несколько раз в неделю, а 15% опрошенных и вовсе работают сверхурочно каждый день. Лишь 5% счастливчиков заявили, что никогда не задерживаются на рабочем месте дольше стандартных рабочих часов.

Далее шел вопрос о работе в выходные: 71% участников ответили, что сталкиваются с необходимостью поработать в выходные дни, почти четверть респондентов заявили, что выполняют рабочие задачи каждые выходные, а около половины делают это раз в месяц. 28% опрошенных также сообщили, что не могут полностью отказаться от рабочих задач в том или ином виде даже во время отпуска.

Рабочую почту и мессенджеры каждый день в нерабочее время проверяют 45% работников, только во время авралов или отчетных периодов — 31%, совсем не проверяют 24% опрошенных.

Главными причинами переработок респонденты называли нахождение на ответственной должности (29%), нежелание откладывать задачи, чтобы не пострадало качество работы, мотивирует к переработкам 28% участников опроса, а вынужденная работа над задачами, которыми должны заниматься другие специалисты, заставляет работать сверхурочно 20% опрошенных. Наименее популярными объяснениями того, почему респондентам приходится превышать количество рабочих часов, стали проблемы с тайм-менеджментом и боязнь увольнения — эти варианты выбрали 2% и 1% опрошенных соответственно.

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