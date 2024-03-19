Как часто новосибирцы сталкиваются со сверхурочной работой?

Павел Ганьшин
 
Как часто новосибирцы сталкиваются со сверхурочной работой?
Изображение от freepik

Исследовательский центр сайта Зарплата.ру провел опрос среди экономически активных жителей российских регионов, чтобы выяснить, как часто они сталкиваются с переработками. Оказалось, что подавляющее большинство респондентов в Новосибирской области регулярно работают сверхурочно.

В ходе опроса, который проводился с 26 февраля по 12 марта среди трудоустроенных россиян в возрасте от 18 до 55 лет, выяснилось, что 80% респондентов регулярно остаются на работе сверх оплачиваемого времени — такое случается несколько раз в неделю, а 15% опрошенных и вовсе работают сверхурочно каждый день. Лишь 5% счастливчиков заявили, что никогда не задерживаются на рабочем месте дольше стандартных рабочих часов.

Далее шел вопрос о работе в выходные: 71% участников ответили, что сталкиваются с необходимостью поработать в выходные дни, почти четверть респондентов заявили, что выполняют рабочие задачи каждые выходные, а около половины делают это раз в месяц. 28% опрошенных также сообщили, что не могут полностью отказаться от рабочих задач в том или ином виде даже во время отпуска.

Рабочую почту и мессенджеры каждый день в нерабочее время проверяют 45% работников, только во время авралов или отчетных периодов — 31%, совсем не проверяют 24% опрошенных.

Главными причинами переработок респонденты называли нахождение на ответственной должности (29%), нежелание откладывать задачи, чтобы не пострадало качество работы, мотивирует к переработкам 28% участников опроса, а вынужденная работа над задачами, которыми должны заниматься другие специалисты, заставляет работать сверхурочно 20% опрошенных. Наименее популярными объяснениями того, почему респондентам приходится превышать количество рабочих часов, стали проблемы с тайм-менеджментом и боязнь увольнения — эти варианты выбрали 2% и 1% опрошенных соответственно.

Ранее мы рассказывали, какие социальные программы работодатели в Новосибирской области предлагают чаще всего.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  