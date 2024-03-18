Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru опросила российских работодателей с целью узнать, какие меры социальной поддержки они готовы предложить своим сотрудникам. Чаще всего бизнес в Новосибирской области согласен предоставить подарки детям работников и финансово помочь при трудной ситуации в семье.

Предоставление подарков детям работников на праздники стало самой распространенной мерой соцподдержки, которую практикуют компании в Новосибирской области — данную практику, согласно опросу, внедрили 66% компаний. На втором месте по распространенности стоит помощь сотруднику в случае смерти или тяжелой болезни близких родственников, на это готовы пойти 58% опрошенных работодателей. Замыкает тройку наиболее популярных социальных программ предоставление брони от мобилизации или призыва, которую своим сотрудникам готовы обеспечить 21% участников опроса.

Среди менее популярных мер — предоставление работникам консультации по их трудовым правам (на это готовы 20% респондентов), релокацию или помощь с ней согласны обеспечить 18% участников опроса, а участие в экологических акциях, поддержку профсоюзов и объединение работников по интересам могут предложить сотрудникам 14, 13 и 12 процентов участвовавших в опросе компаний соответственно. Самой редкой мерой соцподдержки стало дополнительное медицинское страхование (ДМС) для родственников сотрудника — такую услугу согласны предоставить лишь 6% работодателей. При этом каждая десятая компания все еще не предлагает работникам никакого соцпакета — правда, по сравнению с 2022 годом их количество уменьшилось (тогда подобную позицию занимали 12% работодателей).

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