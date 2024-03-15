Гособвинение обжаловало приговор фигуранту дела об убийстве на пляже в Советском районе

Александр Корнев
 
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Оправдательный приговор, вынесенный судом присяжных охраннику, обвиненного в убийстве школьника на пляже «У моря Обского», возможно, будет пересмотрен.

Как рассказала в радиоэфире исполняющая обязанности прокурора Советского района Новосибирска Олеся Стенина, приговор, вынесенный присяжными в отношении Ивана Прудникова, еще не вступил в законную силу.  Он был обжалован гособвинением в апелляционной инстанции.

Резонансное убийство 16-летнего жителя Кузбасса на пляже в Советском районе Новосибирска произошло в конце 2018 года. Следствие по делу шло почти шесть лет. Предположительно, молодому человеку нанесли ножевые раны в область шеи в ходе личного конфликта.

Убийство вменили охраннику Ивану Прудникову, которому в момент преступления было 18 лет. Задержали его гораздо позже в Калининграде. В ходе процесса присяжные так и не смогли найти убедительных доказательств причастности Прудникова к убийству, оправдали его, а после оправдательный приговор провозгласил Советский районный суд.

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