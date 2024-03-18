Приговор экс-прокурору Новосибирской области обжаловали прокуроры и защита

Алтайский краевой суд рассмотрит апелляцию на решение по делу экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, осужденного за взятку.

О поступлении апелляционной жалобы сообщается на сайте Алтайского краевого суда. Сегодня дело передано судье, дата рассмотрения пока не назначена. Как сообщалось в конце февраля, адвокат Владимира Фалилеева настаивает на оправдательном приговоре бывшему прокурору, поскольку поводом для уголовного преследования, по мнению юриста, стал оговор.

Как рассказала «Континенту Сибирь» представляющая интересы Владимира Фалилеева в суде адвокат Антонина Бартенева, апелляции подали как сторона защиты, так и гособвинение. Если защита настаивает на оправдательном приговоре, прокуроры – на новом рассмотрении дела, в частности, пересмотре некоторых позиций обвинения, которые суд счел недоказанными.

Приговор Владимиру Фалилееву в середине января этого года вынес Ленинский райсуд Барнаула. По данным следствия, прокурор получал взятки от известного новосибирского бизнесмена Олега Ярового. Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал о «деле Ярового» и приговорах, вынесенных в отношении фигурантов других дел, связанных с этим коммерсантом.

Бывший прокурор был приговорен к девяти годам колонии строгого режима и штрафу почти в шесть миллионов рублей.

Владимир Фалилеев возглавлял прокуратуру Новосибирской области с мая 2015 по ноябрь 2018 года. До этого он занимал пост прокурора Забайкальского края.