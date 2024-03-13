Сбер в Кузбассе профинансировал приобретение роботизированного оборудования для доения коров животноводческим комплексом АО «Ваганово», входящим в российский холдинг «СДС».

Объем банковского финансирования составил 480 млн рублей – на эти средства предприятие приобрело и ввело в эксплуатацию роботов для доения, рассчитанных на 520 голов дойных коров.

В официальном открытии молочного комплекса в Ваганово приняли участие представители компании, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, председатель Сибирского Сбербанка Дмитрий Солнцев.

«Совместно с правительством Кемеровской области и холдингом «СДС» в Кузбассе мы реализуем ряд крупных проектов, в том числе в области сельского хозяйства. Мы рады, что наши партнеры не останавливаются на достигнутом и стремятся всесторонне развивать экономику региона. В свою очередь, Сбер всегда готов оказать поддержку и содействие в реализации этих значимых инициатив», — подчеркнул Дмитрий Солнцев.

Сергей Цивилев в свою очередь отметил, что сейчас на рынке сельхозпродукции очень жесткая конкуренция, только современные автоматизированные комплексы с полным циклом могут развиваться в таких условиях. «Наши хозяйства производят только половину от потребляемого регионом молока, нужно наращивать объемы. Мы возводим сразу несколько современных животноводческих комплексов и завод по глубокой переработке молока, чтобы полностью обеспечивать кузбассовцев собственной продукцией. Как подчеркивает наш президент Владимир Путин, качество российских продуктов питания остается очень высоким», — заключил глава региона.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве с Новосибирской консерваторией.