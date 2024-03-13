Уборка крыш многоквартирных домов от снега в Новосибирске этой весной не уложилась в график, есть опасность для жизни и здоровья людей.

Как рассказал в ходе аппаратного совещания в мэрии Новосибирска начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев, сейчас от снега очищены 74% крыш многоквартирных домов. По графику работы должны быть завершены до 15 марта. «Остается совсем немного времени», — добавил Дмитрий Перзяев.

Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов уточнил, будет ли работа в итоге завершена к сроку. По расчетам Дмитрия Перзяева, с учетом продолжающихся снегопадов, на это вряд ли стоит рассчитывать: «Работу все равно вести придется». Градоначальник в ответ предложил информировать о сложившейся ситуации органы прокурорского надзора, поскольку из-за возможного схода снега и наледи с крыш есть опасность для жизни и здоровья людей.

«Лишним это не будет, готовы за вашей подписью направить письмо в прокуратуру», — ответил глава департамента. При этом Дмитрий Перзяев подчеркнул, что серьезных ЧП с падением на людей снега с крыш в этом году зафиксировано не было.