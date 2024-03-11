Дело новосибирского криминального авторитета рассмотрят в закрытом режиме

В Новосибирске начались слушания уголовного дела Андрея Гавриленко, которому вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии.

Андрей Гавриленко был задержан в Санкт-Петербурге летом 2022 года. Как сообщали тогда в МВД России, задержанный, по версии следствия, с января 2022 года был так называемым «положенцем», выполняя «организационно-распорядительные функции», в том числе решал возникающие споры между новосибирским криминалом, а также контролировал общак.

После взятия под стражу задержанный находится в СИЗО. Как сообщили в Судах общей юрисдикции Новосибирской области, в понедельник в Новосибирском областном суде Новосибирский областнойначалось предварительное слушание по делу Андрея Гавриленко. К статье о занятии высшего положения в преступной иерархии добавилась еще одна – организация экстремистского объединения. Ранее СМИ сообщали, что злоумышленника подозревают в причастности к пропаганде сообщества «Арестантское уголовное единство» (запрещенная в РФ экстремистская организация).

Обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, выявлены сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. Судебное заседание по делу Андрея Гавриленко пройдет 19 марта в закрытом режиме.