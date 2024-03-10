Глава СКР Бастрыкин поручил проверить законность сноса новосибирского «Дома Кондратюка»

Следователи проверят законность сноса «Дома Кондратюка» в Новосибирске — поводом для проверки послужило обращение местной жительницы в соцсетях. СКР обратит внимание и на доводы в пользу сноса здания.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по ситуации со сносом объекта культурного наследия в Новосибирске — «Дома Кондратюка». В пресс-службе ведомства уточнили, что доклад будет предоставлен с учётом озвученных в публичном пространстве доводов о сносе здания. Поводом для поручения стало обращение местной жительницы во «ВКонтакте».

«Она сообщила, что в апреле прошлого года под видом реконструкции снесено здание, 1924 года постройки, являющееся объектом культурного наследия «Дом, где работал Ю.В. Кондратюк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также в СКР уточнили, что в СУ СК России по Новосибирской области уже проводилась процессуальная проверка по данном инциденту.

Ранее власти Новосибирска рассказали, что идет активная реконструкция сооружения: подрядчики приступили к отделочным работам, краеведы рассказали о залах музея. Как уточнили в пресс-центре мэрии города, открытие музея запланировано на конец 2024 года.

Напомним, что 10 марта в Новосибирской области стартовали мероприятия, посвященные Масленице.