Глава СКР Бастрыкин поручил проверить законность сноса новосибирского «Дома Кондратюка»

Алёна Золотова
 
Глава СКР Бастрыкин поручил проверить законность сноса новосибирского «Дома Кондратюка»
Фото Михаила Перикова

Следователи проверят законность сноса «Дома Кондратюка» в Новосибирске — поводом для проверки послужило обращение местной жительницы в соцсетях. СКР обратит внимание и на доводы в пользу сноса здания.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по ситуации со сносом объекта культурного наследия в Новосибирске — «Дома Кондратюка». В пресс-службе ведомства уточнили, что доклад будет предоставлен с учётом озвученных в публичном пространстве доводов о сносе здания. Поводом для поручения стало обращение местной жительницы во «ВКонтакте». 

«Она сообщила, что в апреле прошлого года под видом реконструкции снесено здание, 1924 года постройки, являющееся объектом культурного наследия «Дом, где работал Ю.В. Кондратюк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также в СКР уточнили, что в СУ СК России по Новосибирской области уже проводилась процессуальная проверка по данном инциденту. 

Ранее власти Новосибирска рассказали, что идет активная реконструкция сооружения: подрядчики приступили к отделочным работам, краеведы рассказали о залах музея. Как уточнили в пресс-центре мэрии города, открытие музея запланировано на конец 2024 года.

Напомним, что 10 марта в Новосибирской области стартовали мероприятия, посвященные Масленице. 

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