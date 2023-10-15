На Новосибирскую область надвигается аномальное тепло

На следующей неделе в Новосибирской области установится аномальное потепление — температура будет на 7-8 градусов выше нормы.

16-17 октября в Новосибирской области дневная температура установится в районе 13-16 градусов, что является выше нормы на 6-7 градусов. Самым теплым днем окажется вторник. При этом на протяжении двух дней возможны небольшие дожди. Об этом сообщили в ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По данным портала Gismetio, «бабье лето» в столице региона продлится целую неделю с небольшим перерывом на дожди. Самыми холодными днями на неделе окажутся пятница и выходные — температура может опустить до 2 градусов.

Напомним, что ранее толпа жителей и гостей Новосибирска собралась возле художественного музея — выставка работ художника Василия Сурикова вызвала большой ажиотаж среди местной публики. 15 октября оказался последним днем, когда можно посмотреть на оригиналы полотен.