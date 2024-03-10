В Новосибирской области ожидаются метели и гололед

В Новосибирской области на рабочей неделе выпадет снег. Синоптики прогнозируют гололед, а ГИБДД просит водителей быть предельно осторожными.

Госавтоинспекция по Новосибирской области опубликовала обращение к гражданам с просьбой быть предельно внимательными на дорогах.

«По данным специалистов ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС» в регионе с 10 по 12 марта ожидаются осадки в виде снега, ограничение видимости и дальнейшее похолодание. Проезжая часть в настоящее время обрабатывается противогололедными смесями. Автоинспекторы контролируют состояние дорог», — уточняется в сообщении ведомства.

На Яндекс.Погода говорится, что снегопады продлятся до 13 марта включительно. Небольшое похолодание от -3°C до -5°C ожидается со вторника, 12 марта. По данным Гисметео, в регионе будет мокрый снег 10 и 11 марта, а всю неделю ожидается небольшой снегопад и температура до -6°C в дневное время.

Напомним, что ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по ситуации со сносом объекта культурного наследия в Новосибирске.