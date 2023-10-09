В воскресенье, 8 октября в рамках проходящего в Новосибирске окружного финала пятого конкурса управленцев «Лидеры России» на площадке выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр» состоялись оценочные мероприятия и панельная дискуссия с участием губернатора Томской области Владимира Мазура. Как прошли эти мероприятия смотрите в фотобанке «Континента Сибирь».

В финале Сибирского федерального округа конкурса «Лидеры России-2023» участвуют 253 управленца из всех десяти регионов СФО: Новосибирская область (62 представителя), Красноярский край (47) и Иркутская область (36), Кемеровская область (31), Омская область (30), Алтайский край и Томская область (по 20), Республики Хакасия (4), Тыва (2) и Алтай (1).

По замыслу организаторов в этом году, в отличие от предыдущих конкурсов, для выявления лидеров используется новая модель управленческих ролей вместо компетенций: от оценки деловых качеств участников эксперты решили перейти к оценке их успешности в решении конкретных видов управленческих задач. В финале конкурса оцениваются 6 управленческих ролей: организатор (умение решать задачи планирования, организации и контроля работы), лидер команды (умение оценивать, отбирать, развивать и мотивировать подчиненных), проводник изменений (умение внедрять в работу сотрудников изменения), коммуникатор (умение решать задачи, связанные с внутренней и внешней коммуникацией), реформатор (инициирование реформ и управление ими), стратег (умение определять цели организации в конкретной области и стратегию их достижения).

Конкурс – «Лидеры России-2023» 1 of 11

Как рассказал прессе губернатор Томской области Владимир Мазур, принимающий участие в работе окружного финала «Лидеры России-2023», в воскресенье конкурсанты работали над заданием по проекту «Демография». Также Владимир Мазур отметил, что участники конкурса являются своеобразным коммуникатором общества и власти: «Главное сегодня получить от общества те запросы, которые актуальны. И мы их в таких проектах не только получаем, но и отвечаем на эти запросы и решаем их вместе. Это цель данного проекта».

Кроме того губернатор Томской области обратил внимание участников дискуссии на важность конкурса в решении острого кадрового вопроса, так как конкурсанты не только повышают в рамках участия целый спектр своих компетенций, но и в дальнейшем становятся проводниками этих компетенций в своих коллективах.