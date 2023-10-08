В связи с жалобой приостановлено определение поставщика услуг по уборке оперного театра в Новосибирске

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, на основании жалобы приостановлено конкурсное определение поставщика услуг по уборке помещений, чистке имущества и комплексному уходу за предметами культурного наследия, объявленное ранее Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета».

Жалоба, поданная в Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области новосибирским обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Биосервис», требует обязать заказчика внести изменения в извещение, описание объекта закупки и в проект контракта, а также, на этом основании, продлить срок подачи заявок на участие в закупке.

Всего в жалобе содержится 40 пунктов возражений к конкурсной документации данной закупки по времени, регламентам, содержанию работ и требованиям к исполнителю. Первый пункт возражений указывает на неправомерность следующего требования, предъявляемого заказчиком к клининговой организации: «в целях поддержания в надлежащем состоянии без ухудшения физического состояния, уход за предметами охраны (предметами культурного наследия — «КС») осуществляется только после разработки исполнителем методических рекомендаций в разработанной методике».

В частности, в жалобе отмечается, что указанные работы по своему содержанию относятся к работам по реставрации, а не клинингу. Далее податель жалобы утверждает, что для разработки требуемых заказчиком методических рекомендаций «исполнитель должен иметь выписку из реестра действующей лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выданную Министерством культуры Российской Федерации, с правом выполнения работ по разработке проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия».

Напомним, что согласно информации размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок начальная (максимальная) цена рассматриваемого контракта составляет 50 283 324,82 рублей.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, как открыл новый театральный сезон Красноярский государственный театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.