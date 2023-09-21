Образцова, Жарова и Юровский: кто еще откроет театральный сезон в Красноярске?

22 и 23 сентября Красноярский государственный театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского открывает новый сезон торжественным Гала-концертом оперы и балета. Директор театра Светлана Гузий рассказала «Континенту Сибирь» о программе концерта и о специально приглашенных звездных гостях красноярской сцены.

Публике будут представлены фрагменты мировой оперной и балетной классики и современной хореографии, а также премьеры сезона — сцены из балета «Корсар», опер «Манон», «Орфей и Эвридика», «Борис Годунов». Вместе с красноярскими солистами выступят гости — звезды российской сцены.

«Евгения Образцова и Семен Чудин, прима и премьер Большого театра, в Красноярске представят па-де-де из «Спящей красавицы» Петра Чайковского и номер «Соната» на музыку Сергея Рахманинова. С волнением и зрители, и балетная труппа театра ждут первого выступления художественного руководителя красноярской балетной труппы, народной артистки России Анны Жаровой. Адажио из балета Арама Хачатуряна «Спартак» с Анной будет танцевать премьер Большого Михаил Лобухин», — поделилась ожиданиями Светлана Гузий.

Художественный руководитель балетной труппы Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского, народная артистка России Анна Жарова посвятила «Континент Сибирь» в подробности своего участия в концертной программе: «Я исполню два номера в гала-концертах. Первый — это адажио Фригии и Спартака, танцую его с премьером Большого театра, заслуженным артистом России Михаилом Лобухиным. Второй номер из авторского проекта Дмитрия Юровского «Под музыку Вивальди» называется «Зима». Номер исполняют пять ведущих балерин и пять ведущих артистов балета красноярского театра. Уверена, это будет нечто феерическое!»

За пульт встанет главный дирижер театра Дмитрий Юровский. Кроме того в открытии сезона примут участие уже полюбившиеся красноярской публике певцы Гарри Агаджанян в сцене коронации из «Бориса Годунова» Модеста Мусоргского и Рауф Тимергазин — он исполнит фрагменты из «Паяцев» и «Дона Жуана».

Также директор театра отметила, что «яркую финальную точку» двух концертов поставит заслуженная артистка России, одна из самых востребованных певиц мира Альбина Шагимуратова. Она исполнит виртуозную каватину из оперы Винченцо Беллини «Норма».

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что нового музыкального руководителя и главного дирижера Дмитрия Юровского представили труппе Красноярского театра оперы и балета.