В Сибири прошел демо-день молодежных акселераторов Сбера

На площадках ведущих вузов Сибири состоялся региональный демо-день молодежных акселераторов Сбера – отчетный этап программы, на который попадают команды стартапов в регионах. Всего обучение основам предпринимательства в этом сезоне прошли больше 2 тысяч ребят из региона.

На мероприятии выступили 9 лучших команд школьников и студентов из Новосибирска (Новосибирский государственный технический университет, Новосибирский государственный университет (НГУ) и Высший колледж информатики НГУ), Томска (Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томский политехнический университет), Красноярска (Сибирский федеральный университет) и Кемерово (Городской классический лицей).

Ребята представили проекты с использованием технологий искусственного интеллекта. В частности — мобильное приложение для развития речи у детей, приложение для туристов с персонализированными маршрутами на основе интересов от AI, а также ряд технологий для оптимизации производственных процессов в различных секторах экономики.

Главная цель демо-дня — популяризация важности молодежных бизнес-инициатив, поддержка молодежного технологического предпринимательства на региональном уровне. Задача Сбера – объединить разных игроков технологического предпринимательства: стартапы, корпорации, инвесторы, вузы и региональную власть. С тем, чтобы в конечном итоге лучшие проекты получили свои инвестиции: от преференций при поступлении в вуз до реального коммерческого предложения по воплощению разработки в жизнь.

«Молодежные акселераторы Сбера выполняют ряд важных задач. Для сегодняшних школьников участие в проекте – прямой путь в лучшие вузы. Студенты делают первые шаги в профессии и одновременно задают вектор будущего развития компаний, сотрудниками которых они станут в самом ближайшем будущем, технологий и экономики в целом. Лучшие молодежные стартапы могут рассчитывать на нашу поддержку», — заявил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Напомним, что приём заявок в новый сезон студенческого и школьного акселераторов Сбера уже открыт. Участие в программах бесплатное, подать заявку можно до 1 ноября 2023 года.

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