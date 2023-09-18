Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона обозначил приоритетные направления подготовки оздоровительной кампании 2024 года и заслушал доклад о итогах проведения такой программы в 2023 году. Информацию предоставил пресс-центр областного правительства.

«Хорошо, что мы не только улучшаем материально-техническую базу существующих лагерей, но и создаем новые, разнообразные форматы. Рекомендую изучить и постараться использовать его в следующем году опыт лагеря «Цивилизация» в Маслянинском районе. Интересный формат сезонного лагеря с одной стороны, с комфортными условиями проживания, с другой стороны с возможностью полностью погрузиться в природу и активный отдых. И формат лагеря «Юнармеец» в Шилово Новосибирского района. Чем он интересен – используется инфраструктура существующей школы: пищеблок, столовая, спортивный блок, классы. При этому, у детей есть возможность, опять же, пожить в условиях, приближенных к полевым. Интересный опыт. Если кто-то найдет возможность у себя его повторять, я поддержу», – отметил глава региона.

Врио министра труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева доложила главе региона об итогах проведения летней оздоровительной кампании 2023 года в Новосибирской области: так, в летней оздоровительной кампании этого года приняли участие 1009 организаций, в том числе 62 загородных лагеря, из них 55 стационарных и 7 палаточных, и 947 лагерей с дневным пребыванием. Численность оздоровленных детей в сравнении с прошлым годом увеличилась на 5,6 тысяч и составила 121 099 человек. Пришкольные площадки посетили порядка 70 тысяч детей, загородные и палаточные – более 50 тысяч.

Благодаря поддержке губернатора по выделению дополнительных средств из областного бюджета в размере более 600 млн рублей, удалось не только обеспечить необходимый уровень подготовки организаций к открытию и значительно укрепить их материально техническую базу, но и открыть новые места для отдыха и оздоровления детей. В текущем году на территории региона открыто три новых лагеря на 198 мест, два из них в Маслянинском районе, еще один в Новосибирском районе. Также начата реконструкция детского лагеря им. Адмирала Нахимова в Бердске.