Сотня детей из Луганской народной республики прибыла для отдыха и лечения в Новосибирскую область. В санаторном оздоровительном центре круглогодичного действия «Березка» ребята учатся, отдыхают и ходят на лечебные процедуры. В расписании обязательны дискотека и тематические огоньки. Информацией об этом поделилась пресс-служба новосибирской мэрии.

«Организация детей из Луганской Народной Республики встроилась в наш обычный режим, мы лишь немного расширили программу приездом гостей и экскурсией в зоопарк. Но в основе – программа нашего центра. В нее входит санаторное лечение по разным направлениям: органы дыхания, неврология, эндокринология, травматология, ортопедия. Программа разработана совместно с кафедрой педиатрии Новосибирского государственного медицинского университета. Назначения ребятам делаем на основании их санаторно-курортных карт, привезенных с собою», – рассказала директор санаторного оздоровительного центра круглогодичного действия «Березка» Татьяна Иволина.

Чтобы ребята не отстали от школьной программы, в центре организовано обучение: педагоги из школ Дзержинского района приезжают в первую и вторую смены, проводят занятия и факультативы.

Программа в центре рассчитана на раскрытие потенциала ребенка и на создание для него комфортных условий пребывания. «Наша самая важная задача – создать такой климат для ребенка, чтобы ему было хорошо. Весь штат настроен на это. У нас большой опыт подобной работы – мы принимали и детей из Иркутска, и детей из ДНР и ЛНР», – отметила Татьяна Иволина.

Сообщается, что в числе ребят, приехавших из ЛНР, много отличников обучения и лидеров ученического самоуправления — поэтому для них организовали специальную игру представители регионального «Движения первых». По замыслу организаторов, она поможет ребятам узнать все направления и ценности движения.

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