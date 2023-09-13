Герман Греф не рекомендовал россиянам хранить сбережения в твердых валютах

Глава Сбербанка Герман Греф не рекомендует россиянам хранить сбережения в твердых валютах. Об этом он заявил в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Нельзя давать универсальные советы никогда. Наверное, сейчас я бы не рекомендовал хранить в твердых валютах, потому что они не дают никакой доходности. И есть инструменты для хеджирования риска, валютного риска — в том числе», — сказал он.

Греф отметил, что это, во-первых, рублевые облигации. «Сейчас уникальный момент, для того, чтобы выйти из долларов и евро. Но лучше всего инвестировать в акции, и в наши акции — в частности», — отметил он.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что объём новых китайских инвестпроектов в России оценили в 2 трлн рублей.