На деловой сессии «Китайский бизнес в России: перспективы дальнейшего роста», проходящей в рамках VIII Восточного экономического форума, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин оценил объем новых китайских инвестиционных проектов в России в 2 триллиона рублей. Информацией об этом поделилась пресс-служба Сбера.

Открывая дискуссию, Александр Ведяхин подчеркнул: последние полтора года можно назвать уникальными для российско-китайского экономического партнёрства. Цифры товарооборота России и Китая ставят рекорды. Так, в 2022 году объём двусторонней торговли составил 190 млрд долларов. А за первое полугодие 2023 года — уже 115 млрд долларов, то есть, можно ожидать, что прошлогодний рекорд будет побит.

Меняется не только объём, но и структура товарооборота. Если раньше из Китая шли, в основном, товары народного потребления, то сегодня — много техники, сервисных решений. По этим направлениям партнёр заменил поставки из европейских стран и США. Во взаиморасчётах всё чаще используется юань: две трети внешней торговли России перешли на дружественные валюты.

«Сбер приветствует выход китайских компаний на российский рынок, в особенности, когда это сопровождается локализацией бизнеса, производства на территории России. По нашей оценке, суммарный портфель новых планируемых на территории нашей страны проектов с китайским капиталом составляет не менее 2-х трлн рублей. В эту сумму входят проекты в самых разных отраслях — от нефтегазовой до сельского хозяйства, в основном это крупный бизнес. Задача Сбера — помочь и среднему китайскому бизнесу быть успешным в России. Мы сейчас активно над этим работаем. Среди корпоративных клиентов Сбера не менее 7,5 тыс. компаний-резидентов с китайским участием», — приводит слова Ведяхина пресс-служба.

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