Андрей Травников назвал сроки ввода нового ЛДС и станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Новую ледовую арену в Новосибирске введут в эксплуатацию лишь в следующем году, сообщил губернатор Андрей Травников на пресс-конференции 16 декабря. Глава региона также подтвердил, что станцию метро «Спортивная» тоже не удастся открыть к концу текущего года.

Сдать в эксплуатацию новый новосибирский ЛДС планируется в 2023 году, сообщил Андрей Травников журналистам.

«Есть вероятность, что документы будут подписаны в этом году, но фактически зрители смогут туда зайти после Нового года», — сказал Андрей Травников.

Как отметил глава региона, до конца года на новой арене могут пройти первые спортивные мероприятия, но без зрителей – оборудование для обеспечения безопасности, в частности, системы оповещения, в спорткомплексе пока не установлено.

По словам губернатора, из всего комплекса нового ЛДС пока введён лишь спортивный парк на территории здания. Дороги к объекту, послужившие поводом для уголовного дела, планируется ввести в эксплуатацию по временной схеме.

Андрей Травников также отметил, что в ходе строительства арены в этом году пришлось менять подрядчика станции очистки ливневых вод из-за банкротства привлечённой организации, однако на ввод ЛДС это не повлияет.

«К началу паводкового периода объект будет введён в эксплуатацию», — заверил губернатор.

Глава региона также подтвердил информацию о том, что станция метро «Спортивная» будет достроена до конца года, однако из-за затянувшейся подготовки проектных документов в эксплуатацию её введут лишь в 2023 году. Ранее об этом сообщал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, что ЛДС на левом берегу Оби в Новосибирске предполагалось сдать ещё в сентябре. Сроки введения объекта неоднократно сдвигались. При этом осенью стоимость арены выросла почти на полтора миллиарда рублей, составив в итоге 14,4 млрд рублей.

Генподрядчик стройки, ООО «Элинальфа», объяснял затяжное строительство последствиями «ковидных» ограничений, погодными условиями в 2021 году и длительным согласованием рабочей документации со стороны заказчика. В то же время, в октябре вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отмечал, что отставание от графика связано с ошибками в проектной документации и несоответствием некоторых работ проектным документам.

Стоит отметить, что ЛДС в Омске, также строившийся к Международному чемпионату мира по хоккею в 2023 году, ввели ещё в октябре.