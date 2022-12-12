Бюро находок и ресторан: в омском ЛДС создали сервисы для болельщиков

В Омске вовсю функционирует новая ледовая арена, изначально строившаяся для проведения Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году параллельно с аналогичным спорткомплексом в Новосибирске. Администрация нового ЛДС рассказала о нововведениях, которыми дополнили площадку после того, как её «протестировали» посетители.

О нововведениях в спортивном комплексе в Омске «G-DriveА Арена» сообщили в паблике ЛДС на минувших выходных.

Как следует из сообщения, на первом этаже здания открыли новые гардеробы, а в дни проведения массовых мероприятий в ЛДС будут работать справочная служба и услуга «бюро находок». Кроме того, отдельный сервис запустят для встречи и сопровождения маломобильных граждан.

Помимо этого, оптимизирован шаблон электронного входного билета в спорткомплекс. Как отмечает администрация ЛДС, это сделано для сокращения времени прохода в здание. Также в рамках нововведений на территории арены улучшили Wi-Fi.

В помещениях спорткомплекса появились и новые точки общепита, ресторан для проведения корпоративных мероприятий, а также специальные терминалы и возможность сделать заказ для покупки еды во время просмотра матча.

На самих трибунах в ближайшее время планируется заменить часть железных перил на стеклянные ограждения – зрители уже жаловались на то, что установки закрывают обзор. По итогам «тестирования» площадки в ЛДС также улучшили звук. К слову, в ноябре посетители сообщали и о плохой работе имеющегося на тот момент гардероба, которая привела к давке после одного из мероприятий.

В 2023 году на ледовой арене также планируется открыть каток и проводить массовые экскурсии по зданию.

Ледовый дворец «G-DriveА Арена» открылся в Омске 1 октября, 24 сентября на ней прошёл первый матч. В новом ЛДС также уже успели пройти концерты популярных российских музыкантов.

Объект возводился к Международному молодёжному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти также в Новосибирске в 2023 году, однако был отменён на территории России из-за событий на Украине.

В Новосибирске, между тем, аналогичная арена не сдана по сей день, при этом сроки её ввода в эксплуатацию продолжают сдвигать. Кроме того, в ноябре были выявлены серьёзные нарушения при строительстве дорог, относящихся к инфраструктуре объекта. По соответствующему уголовному делу проходит глава МУП «Метро МиР» Александр Мысик.

Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции 1 декабря, дороги к достраиваемому ЛДС планируется эксплуатировать, несмотря на выявленные дефекты.