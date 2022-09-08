Стоимость новой ледовой арены в Новосибирске выросла до 14,4 млрд рублей

С начала года стоимость строительства Многофункциональной ледовой арены в Новосибирске выросла еще на 1,4 млрд рублей. Общая стоимость реализации проекта достигает 14,4 млрд рублей.

Об увеличении стоимости возведения нового ЛДС в Новосибирске сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова. По данным специалиста, рост цены связан с удорожанием строительных материалов.

«Сумма контрактов, заключенных на строительство объекта «Многофункциональная ледовая арена по улице Немировича-Данченко в городе Новосибирске», составляет 14,4 млрд рублей. Финансирование данного объекта осуществляется из средств федерального и областного бюджетов. Увеличение стоимости строительства связано с удорожанием строительных материалов, которое продолжается с конца 2020 года», — сообщил Алексей Колмаков.

По словам чиновника, стоимость строительства нового ЛДС может еще вырасти. Специалисты проводят корректировку проектно-сметной документации по требованию силовых структур и Федерации хоккея РФ. После этого документы по мере готовности отправляют на главгосэкспертизу.

И.о. министра строительства Новосибирской области уточнил, что в настоящее время готовность Многофункциональной ледовой арены составляет чуть более 73%. Завершить строительство объекта планируется в четвертом квартале текущего года.

Напомним, в конце августа заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко объявил о срыве сроков и необоснованном завышении сметы проекта по строительству новой ледовой арены в Новосибирске. Как отметили в пресс-службе правительства России, отставание от графика по возведению объекта составляет 78 дней, при этом регион запросил дополнительные средства из федерального бюджета на завершение строительства.

Как сообщал ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников, завершить строительные работы на новом ЛДС планируется в октябре текущего года, ввести объект в эксплуатацию власти намерены к 25 декабря. При этом в конце августа прошлого года региональные власти сообщали, что ледовая арена будет сдана своевременно — в сентябре 2022 года.

Строительство Многофункциональной ледовой арены началось в 2019 году. Изначально объект возводился к международному молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске и Омске. В связи с военной спецоперацией на Украине международная федерация хоккея приняла решение о переносе соревнований из России.