Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт оценил начало работ на стройплощадке будущего ЛДС. Новая Ледовая арена со всеми дорогами и станцией метро «Спортивная» должна быть готова уже к 2022 году.

Во время выездного совещания 20 сентября министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт проконтролировал подготовку площадки и начало установки свайного основания под будущую Ледовую арену на улице Немировича-Данченко.

«Здесь сложный рельеф, геологический разлом, поэтому, по проекту, глубина некоторых свай достигнет 35 метров. Сегодня уже забиты четыре сваи на глубину 16-метров — до скальной породы. Общее количество свай составит 1500 тысячи», — сообщил Иван Шмидт журналистам.

На сегодняш на стройплощадке активно работает буровая установка. По технологии строители доходят до скальной породы и забуриваются в нее на метр. После установки всех свай они подготовят каркас и зальют бетон — основание будущего ЛДС.

Поскольку Ледовую арену возводят в пойме реки Обь, требуется поднять площадку на несколько метров, чтобы избежать возможных подтоплений. Для этого на территорию в больших объемах заводят щебень и песок, который доставляют с карьеров по реке баржами.

«Песок подается гидравлическим способом — смешивается с водой из Оби и при помощи насоса доставляется на стройплощадку. Затем вода уходит обратно в реку. Получается такой замкнутый круг», — рассказал технологию строительства площадки директор ГКУ НСО «Арена» Андрей Кокорин.

Всего, по словам директора подрядной организации, для поднятия и уплотнения площадки под будущую Ледовую арену понадобится 427 тысяч кубических метров песка. Генподрядчик надеется уложиться в сроки, оговоренные контрактом, и переходит на круглосуточную работу — в три смены.

«Контракт на строительство был заключен 6 июля. Те работы, что сейчас проведены, дают нам уверенность в том, что все будет идти по плану, — отметил Иван Шмидт. — К концу года мы уже должны иметь фундамент, а также сделать основную часть дороги».

Министр сообщил, что уже утвержден проект и определен подрядчик строительства дороги к ЛДС. Также полностью готова и прошла экспертизу проектная документация по станции метро «Спортивная» и заключен контракт на производство строительно-монтажных работ по очистным сооружениям.

Напомним, что в августе 2019 года стало известно, что часть работ по строительству многофункциональной Ледовой арены выполнит кемеровская холдинговая компания «СДС».

Общий объем финансирования строительства Ледовой арены федеральным и областным бюджетом составит 7 млрд рублей. В этом год планируется вложить в строительство порядка миллиарда рублей.

«Ставим задачу выполнить максимальный объем работ до холодов. Срок ввода арены в эксплуатацию, по-прежнему, май 2022 года, чтобы успеть провести тестовые соревнования и к чемпионату мира по хоккею в 2023 году иметь уже полностью готовый объект», — уточнил министр.

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