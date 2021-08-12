Министр строительства Новосибирской области признал серьезным отставание по срокам возведения Ледовой арены

Сегодня, 12 августа, во время пресс-конференции министр строительства Иван Шмидт рассказал, что строительство Многофункциональной ледовой арены для проведения молодежного чемпионата мира по хоккею идет с серьезной задержкой.

О том, что строительство ЛДС идет медленнее, чем планировалось, начали говорить еще в начале года. В феврале на заседании профильного комитета Заксобрания Новосибирской области министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт сказал, что назвать критической ситуацию нельзя. «Отставание по графику есть. Но оно не критично в силу того, что закуплены материалы и оборудование. Мы ведем работу с министерством строительства РФ по приезду рабочей силы из ближнего зарубежья, порядка 150 человек. В этом нам помогает лично министр Ирек Файзуллин. Ведем переговоры с красноярскими компаниями о привлечении дополнительной рабочей силы. В ближайшие три недели догоним график», – обещал министр.

Однако ситуация не улучшилась. Сегодня, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в ТАСС, Иван Шмидт признал, что отставание от графика «достаточно серьезное». «Здесь наложил свой отпечаток пандемийный год, потому что такого рода объекты строятся с достаточно большим привлечением иностранной рабочей силы. Наложило отпечаток и удорожание стройматериалов», – объяснил причины отставания министр строительства области. Он также напомнил, что при губернаторе Новосибирской области создан координационный штаб. «Мы практически ежедневно работаем в режиме чрезвычайной ситуации по достройке объекта», – сообщил министр.

Строительство Многофункциональной ледовой арены началось в 2019 году и должно быть завершено в 2022 году. Ее стоимость все время увеличивалась. Общий объем финансирования строительства Ледовой арены федеральным и областным бюджетом составит 7 млрд рублей. Летом этого года планировалось смонтировать металлоконструкции и вывести часть помещений под кровлю.