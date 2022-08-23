Вице-премьер РФ подверг критике темпы строительства нового ЛДС в Новосибирске

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко оценил ход строительства многофункциональной ледовой арены в Новосибирске. Чиновник объявил о «срыве сроков и необоснованном завышении сметы» проекта, а также потребовал провести служебную проверку.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко посетил площадку строительства новой ледовой арены на левом берегу Новосибирска. Напомним, чиновник прибыл в Новосибирскую область с рабочим визитом. Он примет участие в IX Международном форуме технологического развития «Технопром-2022», который пройдет в Новосибирске с 23 по 26 августа.

«Вице-премьер остался недоволен темпами работ. Отставание от графика составляет 78 дней. Кроме того, регион запрашивает дополнительные средства из федерального бюджета на завершение строительства ледовой арены в связи с конструктивными изменениями проекта», — сообщает пресс-служба правительства России.

Чиновник отметил, что ровно год назад на площадке строительства нового ЛДС было дано обещание, что объект будет сдан в сентябре текущего года. По словам Чернышенко, готовность ледовой арены на сегодняшний день составляет не более 70%.

«В какой-то момент на стройке случилось расслабление. Мы констатируем срыв сроков и необоснованное завышение сметы. <…> Ледовая арена возводится по поручению президента России. И здесь персональная ответственность главы субъекта и должностных лиц министерства спорта перед жителями региона. Требую проведения служебной проверки о причинах удорожания, результаты которой до 15 сентября должны быть представлены в правительство», — сообщил вице-премьер.

По словам Дмитрия Чернышенко, регион заявил потребность «в миллиардах рублей» на достройку спортивного объекта. «Я могу понять, когда дело в санкциях и удорожании материалов. В этих случаях правительство всегда старается идти навстречу субъекту. Но дополнительно сумма в связи с конструктивными изменениями проекта на его завершающей стадии — не принимается!», — сказал он.

Напомним, изначально Многофункциональная ледовая арена строилась к международному молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске и Омске. В связи с военной спецоперацией на Украине международная федерация хоккея приняла решение о переносе соревнований из России.

Ранее подрядчик строительства нового ЛДС отмечал, что спортивный объект будет сдан в эксплуатацию 1 ноября. Как сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, завершить строительные работы на новом ЛДС планируется в октябре этого года, ввести в эксплуатацию — к 25 декабря.