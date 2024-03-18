Сегодня, 18 марта, Кировский районный суд города Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя подрядной организации ООО «Строймонтаж» Михаила Воловича по обвинению в мошенничестве и коммерческом подкупе при строительстве ЛДС «Сибирь-Арена». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«Подсудимый обвиняется в хищении целевых денежных средств, выделенных для финансирования подрядных работ по строительству объекта «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске» в особо крупном размере, а именно в сумме 286 916 109, 32 рублей, из выделенных ООО «Строймонтаж» на строительство в сумме 4 262 367 090, 27 рублей. Также органом предварительного расследования подсудимый обвиняется в получении коммерческого подкупа путем вымогательства в сумме 2 327 000 рублей, а также в сумме 4 450 000 рублей от иных организаций, с использованием своего служебного положения», — говорится в сообщении.

В судебном заседании государственным обвинителем было изложено предъявленное обвинение, после чего Волович пояснил, что вину признает частично. Также был определен порядок исследования доказательств. Следующее заседание назначено на 28 марта 2024 года для допроса представителей потерпевших.

Напомним, что Михаил Волович был задержан правоохранителями в начале марта 2023 года и заключен под стражу. В январе текущего года мера пресечения была изменена на домашний арест, срок которого был продлен до 12 мая 2024 года.