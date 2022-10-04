В правительстве РФ назвали причины срывов срока сдачи нового ЛДС в Новосибирске

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал причины отставания темпов строительства Многофункциональной ледовой арены в Новосибирске. Спортивный объект планировалось сдать в сентябре текущего года.

По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, отставание от запланированного графика возведения новой ледовой арены на левом берегу Новосибирска связано с ошибками в проектной документации, несоответствии проектной и сметной документации.

Кроме того, сдвижение сроков строительства также связано с выявлением непредусмотренных видов работ и нарушением логистики поставок материалов и комплектующих. Об этом сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера РФ.

Напомним, Дмитрий Чернышенко посетил площадку строительства Многофункциональной ледовой арены в Новосибирске в конце августа текущего года. Чиновник объявил о срыве сроков и необоснованном завышении сметы проекта, в связи с чем потребовал провести служебную проверку. По словам вице-премьера РФ, регион заявил потребность «в миллиардах рублей» на достройку объекта.

«Требую проведения служебной проверки о причинах удорожания, результаты которой до 15 сентября должны быть представлены в правительство», — сообщал зампред правительства РФ.

Чернышенко отмечал, что сдать спортивный объект планировалось в сентябре текущего года, однако готовность ЛДС на конец августа составила не более 70%. Как сообщал ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников, завершить строительные работы на ледовой арене планируется в октябре, ввести объект в эксплуатацию власти намерены к 25 декабря.

«На данный момент сформирован догоночный график работ. Минспорт держит вопрос на постоянном контроле», — сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ.

Отмечается, что Минспорт провел проверку по поручению правительства России в связи с нарушением сроков строительства арены. Отчет был представлен в установленный срок.

Многофункциональная ледовая арена строилась к международному молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске и Омске. В связи с военной спецоперацией на Украине международная федерация хоккея приняла решение о переносе соревнований из России.

Шестиэтажный комплекс нового ЛДС общей площадью 55 тыс. кв. м предусматривает, в частности, основную арену на 10,5 тыс. зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Общая стоимость реализации проекта достигает 14,4 млрд рублей.