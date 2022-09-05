Арбитраж объяснил отказ в удовлетворении иска ГКУ «Арена» к генподрядчику ЛДС в Новосибирске

Новосибирский арбитраж опубликовал обоснование отказа в удовлетворении иска государственного казённого учреждения «Арена» к подрядчику строительства нового ЛДС в Новосибирске ООО «Элинальфа», потребовавшего пени за нарушение сроков работ. О соответствующем решении было объявлено в конце августа.

Арбитражный суд Новосибирской области обосновал решение об отказе в удовлетворении иска ГКУ «Арена», потребовавшего взыскать с подрядчика строительства ЛДС в Новосибирска, ООО «Элинальфа», пени за нарушение сроков работ на суммы 24,1 млн руб. и 17,1 млн руб.

Как говорится в обосновании решения, опубликованном 1 сентября, суд согласился с доводами ответчика, который своей вины не признал.

Компания «Элинальфа» объяснила нарушение сроков обстоятельствами, связанными с «ковидными» ограничениями, в частности, длительной приостановкой деятельности большинства субподрядчиков и переводом сотрудников на удалённую работу. Подрядчик также сослался на неблагоприятные погодные условия в 2021 году, которые не позволили проводить работы в течение 19 дней. Кроме того, фирма пожаловалась на длительное согласование рабочей документации со стороны заказчика.

«Учитывая, что стороны подписали соглашение об увеличении цены контракта в связи с существенным ростом цен на строительные ресурсы, заказчик обязан списать суммы не уплаченных подрядчиком неустоек, начисленных до дня представления предложения подрядчика об изменении существенных условий контракта. В связи с чем суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований в полном объёме», — говорится в решении суда.

Напомним, что ГКУ «Арена» подало иск к подрядчику стройки в октябре 2021 года. 26 августа 2022 года Арбитражный суд Новосибирской области отказал в удовлетворении заявления.

Отметим, что в конце августа вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о срыве сроков строительства ледовой арены в Новосибирске и необоснованном, по его словам, завышении сметы на проведение работ. Он зафиксировал отставание от графика на 78 дней. Готовность объекта на тот момент доходила до 70%.

Кроме того, после визита в регион заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина в июне прокуратура Новосибирской области вынесла подрядчику предостережение о недопустимости срыва сроков госконтрактов, указав на отставание от графика работ на 90 дней.

До этого сроки завершения стройки неоднократно сдвигались.