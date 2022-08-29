Арбитраж отказал ГКУ «Арена» в компенсации за срыв сроков строительства ЛДС в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области отказал в удовлетворении исков государственного казённого учреждения «Арена», потребовавшего взыскать с генподрядчика строительства нового ЛДС ООО «Элинальфа» пени за нарушение сроков работ.

Соответствующая информация опубликована в картотеке областного арбитражного суда от 26 августа.

Окончательные суммы исков составили 24,1 млн руб. и 17,1 млн руб. Заявления были поданы в октябре 2021 года, с этого срока цифры неоднократно уточнялась.

Московская компания «Элинальфа» была выбрана в качестве генерального подрядчика строительства ледовой арены на левом берегу Новосибирска. Сумма соответствующих контрактов, заключённых в 2019 и 2020 годах, составила 5,7 млрд руб. и 3,5 млрд руб.

Сроки введения объекта в эксплуатацию уже неоднократно сдвигались. На прошлой неделе стройку раскритиковал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что отставание от графика составляет 78 дней, при этом готовность здания не превышает 70%. Ранее в отношении подрядчика, ООО «Элинфальфа», прокуратура вынесла предостережение о недопустимости срыва сроков работ — после проверочных мероприятий, которые были проведены при участии заместителя генпрокурора России Дмитрия Демешина, в надзорном ведомстве также указали на несоответствие работ графику.

Новый ледовый дворец строился к проведению Международного молодёжного чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске и Омске в 2023 году. После начала специальной военной операции Международная федерация хоккея перенесла место соревнований из России. Сейчас на арене планируется проводить состязания федерального и регионального уровней, кроме того, она станет основной площадкой для новосибирского ХК «Сибирь».

Согласно проекту, шестиэтажное здание нового ЛДС общей площадью 55 тыс. кв. м включает в себя две арены – основную на 10,5 тыс. зрителей и тренировочную с трибунами на 200 зрителей.