Гендиректор ХК «Сибирь» рассказал, когда команда переедет в новый ЛДС

Хоккейный клуб «Сибирь» не станет перемещаться в новый ЛДС сразу после его ввода в эксплуатацию. Ранее власти Новосибирской области сообщали, что строящийся ледовый дворец станет в том числе домашней ареной для региональной команды.

Новосибирский ХК «Сибирь» начнёт игры в новом ЛДС на левом берегу Оби не раньше января 2023 года.

Об этом сообщил генеральный директор хоккейного клуба Кирилл Фастовский по итогам заседания Совета директоров Континентальной хоккейной лиги. По его словам, сроки введения нового ЛДС будут немного сдвинуты.

«В любом случае мы не собирались начинать сезон на новой арене. Было принято решение, что переезд состоится после молодёжного чемпионата мира. Так что ориентируемся примерно на конец января (2023 года)», — цитирует Кирилла Фастовского пресс-служба КХЛ.

Гендиректор «Сибири» также напомнил, что сейчас проводится капитальный ремонт ЛДС «Сибирь».

Ранее министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов сообщал, что после отмены в России соревнований международного чемпионата мира по хоккею, запланированных в 2023 году в том числе в Новосибирской области, в новом ЛДС будут проходить всероссийские и межрегиональные игры. Помимо этого, достраиваемая ледовая арена станет домашней площадкой для новосибирского хоккейного клуба «Сибирь».

Соревнования Международного чемпионата мира по хоккею-2023 были отменены в российских регионах по решению Международной федерации хоккея (IIHF) в связи с началом военной спецоперации на Украине. К мероприятию готовились в Новосибирске и Омске.