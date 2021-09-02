Новосибирские киоски перекрасят в серый перед Молодёжным чемпионатом мира по хоккею

Власти Новосибирска утвердили новые требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов перед Молодёжным чемпионатом мира по хоккею в 2023 году. Городские павильоны нужно привести в соответствие с правилами до июня следующего года.

Мэрия Новосибирска выпустила постановление, в котором приведены требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов. Документ, вступивший в силу 1 сентября, касается павильонов, размещённых на территории гостевого маршрута Молодёжного чемпионата мира по хоккею-2023. Они должны быть приведены в соответствие с предписаниями до 1 июня 2022 года.

Согласно требованиям властей, основными цветами киосков должны стать железно-серый, транспортно-серый, тёмно-алюминиевый, перламутровый светло-серый и перламутровый тёмно-серый. Это предписание не касается летних кафе, мобильных объектов и торговых автоматов.

Нестационарные торговые объекты также не должны иметь следов ржавчины, грязи, сколов краски и механических повреждений. Кроме того, конструкция киосков не может содержать в себе таких материалов, как кирпич, газобетон, фанера, монолитный и сборный бетон, а также строительных блоков. Кровля строения должна состоять из листового гнутого профиля.

Системы вентиляции и кондиционирования павильонов должны быть скрыты декоративными панелями, решётками или жалюзи, а остекление объектов должно быть выполнено с применением прочных безопасных материалов. Размер окон должен укладываться в габариты 600 на 500 мм в ширину и высоту соответственно.

Помимо этого, объекты в составе торговой галереи должны располагаться симметрично относительно друг друга, а между ними должен оставаться беспрепятственный сквозной проход без торгового оборудования, навесов, козырьков и ступеней.

Напомним, в июне в рамках идущей уже несколько лет борьбы новосибирских властей с несанкционированной уличной торговлей мэр Анатолий Локоть призвал жителей отказаться от услуг недобросовестных киоскеров. При этом глава города неоднократно отмечал, что муниципалитет ищет решения, чтобы максимально сохранить малый и средний бизнес.