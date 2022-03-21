В новосибирском минспорта сообщили о ещё одном виде соревнований, запланированных в новом ЛДС

На новой ледовой арене в Новосибирске будут проводить в том числе соревнования по фигурному катанию всероссийского и межрегионального масштаба. Ранее, после отмены Молодёжного чемпионата мира по хоккею-2023 в России, власти региона запланировали в ЛДС крупные хоккейные и волейбольные состязания.

О перспективе проведения всероссийских и межрегиональных соревнований по фигурному катанию на площадке новой ледовой арены в Новосибирске сообщает ТАСС со ссылкой на министра физической культуры и спорта региона Сергея Ахапова 21 марта.

По словам главы министерства, подготовка к соревнованиям будет проводиться в новосибирском учреждении «Центр зимних видов спорта» и городской спортивной школе «Энергия», а также региональной спортивной школе «Бердск». Кроме того, как рассказал министр, новый ЛДС сможет стать домашней площадкой новосибирского хоккейного клуба «Сибирь».

Ранее в правительстве Новосибирской области сообщали, что на новом ЛДС предполагается проводить всероссийские соревнования по хоккею и волейболу. Соответствующие планы обсуждаются с Федерацией хоккея России и Всероссийской федерацией волейбола.

Напомним, в связи с событиями на Украине Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отмене Молодёжного чемпиона мира по хоккею-2023 на территории России, соревнования которого были запланированы в Новосибирске и Омске. Кроме того, Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла из российских регионов матчи мирового волейбольного чемпионата в 2022 году. Вскоре после этого стало известно о переговорах по проведению альтернативных соревнований между новосибирскими властями и общероссийскими спортивными организациями.