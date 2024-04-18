На нескольких улицах новосибирского Академгородка в грядущее воскресенье запретят движение и парковку автомобилей, сообщает пресс-центр городской администрации. Причиной станет проведение в Советском районе легкоатлетического полумарафона.

По информации мэрии, традиционный легкоатлетический полумарафон, организованный Федерацией легкой атлетики Новосибирска, пройдет по следующему маршруту: старт у здания на ул. Николаева, 11 — ул. Николаева — проспект Академика Лаврентьева — проспект Академика Коптюга — Университетский проспект с разворотом на пересечении с ул. Ильича, далее обратно по проспекту Академика Коптюга — ул. Академика Будкера — ул. Инженерная с финишем у здания на ул. Николаева, 11.

В связи с проведением мероприятия с 8 часов утра до 14:30 в воскресенье, 21 апреля, будет временно прекращено движение транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования на нескольких улицах. Под ограничения попадут:

— Университетский проспект на участке от пересечения с ул. Ильича до пересечения с проспектом Академика Коптюга; — проспект Академика Коптюга; — проспект Академика Лаврентьева на участке от пересечения с проспектом Академика Коптюга до пересечения с ул. Пирогова; — улица Николаева на участке от пересечения с проспектом Академика Лаврентьева до здания на ул. Николаева, 12/2; — улица Инженерная на участке от пересечения с ул. Николаева до пересечения с ул. Академика Будкера; — улица Академика Будкера до пересечения с проспектом Академика Лаврентьева.

На указанных участках в день проведения полумарафона также будет запрещена парковка авто с 6:00 до 14:30.

Ранее мы сообщали, что в нескольких районах Новосибирска запретят парковку и проезд грузового транспорта ради уборки улиц.