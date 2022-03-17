Стало известно, какие соревнования примет новый ЛДС в Новосибирске после отмены международного чемпионата

После отмены Молодёжного чемпионата мира по хоккею-2023 в России на новой новосибирской ледовой арене планируется провести крупные всероссийские соревнования по хоккею и волейболу. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства 17 марта.

Федерация хоккея России планирует крупный провести хоккейный турнир в новом ЛДС в Новосибирске, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг. Формат и участники мероприятия пока не определены.

Кроме того, регион ведёт переговоры о проведении общенациональных соревнований с всероссийской федерацией волейбола. В них, по данным властей, не исключено участие зарубежных команд.

Напомним, в начале марта Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отмене Молодёжного чемпиона мира по хоккею-2023 на территории России, который должен быть пройти в Новосибирске и Омске. Помимо этого, международная федерация волейбола (FIVB) перенесла из российских регионов матчи чемпионата мира по волейболу в 2022 году – соревнования должны были пройти в том числе в Новосибирске.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что местные власти ведут переговоры с общероссийскими спортивными организациями о проведении крупных соревнований после отмены МЧМ-2023.