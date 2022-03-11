Новосибирские власти рассматривают возможность проведения альтернативных чемпионатов после отмены МЧМ-2023

На новой ледовой арене в Новосибирске после отмены Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году могут пройти другие крупные соревнования. Такая возможность уже рассматривается, сообщил мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции 11 марта.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о возможности организации альтернативных соревнований на новой ледовой арене после отмены Молодёжного чемпионата мира по хоккею в России в 2023 году.

Как отметил глава города на онлайн-встрече с журналистами в пятницу, конкретные предложения муниципалитету уже поступали, новосибирские власти рассматривают их вместе со спортивными организациями.

«У нас есть предложения, которые мы сегодня обсуждаем с федеральным центром, с федерациями волейбола и игровых видов спорта, в том числе зимних — я имею в виду хоккей, прежде всего. Состоятся ли такие решения, не готов анонсировать. Но предложения есть», — сказал мэр на пресс-конференции 11 марта.

Напомним, 28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение исключить из своего состава Россию и Белоруссию в связи с ситуацией на Украине. В результате российские регионы лишились права проведения Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, который должен был состояться в Новосибирске и Омске. Как неоднократно подчёркивали новосибирские власти, возводимая к соревнованиям ледовая арена будет достроена в независимости от решений на международном уровне, как и прилегающая к ней инфраструктура.