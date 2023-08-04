4 августа стало известно, что в грядущем году власти Новосибирской области хотят наладить проведение ежегодного хоккейного форума на площадке нового городского ЛДС. Информацией об этом поделился ТАСС.

Об инициативе проведения нового мероприятия хоккейной тематики сообщил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов. По его словам, учитывая многофункциональность новой арены, власти планируют со следующего года проводить на ней масштабный хоккейный форум общероссийского уровня. Мероприятие планируется посвятить развития детского и взрослого хоккея в стране и обсуждению связанных с этим проблем. На будущий форум планируют приглашать участников из других регионов России.

Со слов чиновника, трансформировать арену для проведения мероприятий можно примерно за 7 часов. Новый новосибирский ЛДС, благодаря своей универсальности, позволяет проводить в нем весьма масштабные развлекательные и образовательные мероприятия. Напомним, первым официальным матчем на «Сибирь-Арене» станет встреча юниорских сборных России и Белоруссии по хоккею 13 августа, в общероссийский День физкультурника.

Ранее мы сообщали, что тренерский штаб и игроки ХК «Сибирь» переехали на новую ледовую арену.