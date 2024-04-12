Четырнадцатая станция новосибирского метрополитена, открытия которой горожане ждут с осени 2022 года, получила положительное заключение госэкспертизы — правки в проекте, которым требовалась оценка, как сообщали городские власти, стали причиной невозможности открыть станцию в прошлом году.

Пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России» сообщила, что проектная документация станции «Спортивная» новосибирского метрополитена получила положительную оценку от ведомства. Сообщается, что документация «была откорректирована и оптимизирована в связи с заменой оборудования и материалов из-за снятия их с производства или прекращения поставок на территорию Российской Федерации. Изменения были внесены в значительную часть ранее принятых решений по различным разделам».

Напомним, сроки сдачи в эксплуатацию станции «Спортивная», призванной стать частью транспортной экосистемы новой «Сибирь-Арены» на левом берегу Новосибирска, неоднократно сдвигались. Изначально открытие станции было анонсировано на сентябрь-октябрь 2022 года. Цена работ успела вырасти на несколько сотен миллионов рублей, у подрядчика и заказчика работ проходили обыски, областная прокуратура возбудила административное производство и направила представление мэру в связи с неоднократным переносом срока ввода объекта в эксплуатацию. В марте 2023 года ООО «СпецТрансСтрой», являющееся подрядчиком строительства объекта, было оштрафовано на 13 миллионов рублей за срыв сроков. До недавнего момента последним заявленным сроком готовности станции назывался октябрь 2023 года. В начале 2024-го появилась информация, что многострадальную станцию могут открыть к очередному Дню города.

Ранее мы сообщали, что новосибирцам на выходных пообещали потепление, осадки и порывистый ветер.