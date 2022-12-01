Дороги до новосибирского ЛДС официально запустят, несмотря на нарушения

1 декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе пресс-конференции заявил, что дороги, ведущие к многофункциональной ледовой арене в Новосибирске, уже эксплуатируются. Муниципальными властями прорабатывается вопрос официального запуска движения по ним. Напомним, что ранее прокуратура Новосибирской области в своем заключении отмечала, что указанные дороги не пригодны к использованию.



По мнению мэра Анатолия Локтя, ситуация с некачественными работами по строительству дорог не отразится на сроках сдачи арены ледовой арены в Новосибирске. Однако Локоть подчеркнул, что этот вопрос находится в сфере полномочий областных властей, а не муниципалитета.

«По дорогам, ведущим к ледовой арене, работы в целом завершены, мы планируем их использовать. Сегодня прорабатывается вариант официального запуска этих дорог. На самом деле они уже эксплуатируются, потому что вся техника, которая едет к ЛДС, использует именно эти дороги», — рассказал мэр Анатолий Локоть.

Напомним, что за превышение должностных полномочий при строительстве дорог до ЛДС 16 ноября был задержан глава муниципального учреждения «Метро МиР» Александр Мысик. Было установлено, что при проведении работ по строительству дорожного покрытия использовались материалы, не отвечающие требованиям проектно-сметной документации. В результате экспертизы признано, что дороги не пригодны к использованию. Сумма ущерба, по данным прокуратуры Новосибирской области, превысила 350 млн рублей.