В новосибирском ЛДС проводят генеральную уборку

В ходе подготовки к вводу в эксплуатацию на Многофункциональной ледовой арене в Новосибирске стартовали работы по уборке помещений и устранению дефектов, возникших в ходе строительных работ. Об этом сообщила пресс-служба регионального минстроя.

Строительство нового ЛДС в Новосибирске вышло на финишную прямую. Все работы осуществляются в полном соответствии с проектом и в установленные сроки, говорится в пресс-релизе.

На данный момент завершаются отделочные работы внутри спортивного комплекса и начинается уборка уже готовых помещений, устранение дефектов, которые возникли в ходе производства работ, сообщил подрядчик строительства ЛДС – ООО «ЭлинАльфа». Замечания устраняются субподрядными организациями по утвержденному графику. Сроки ввода объекта в эксплуатацию остаются неизменными – конец декабря 2022 года.,

Также завершено благоустройство прилегающей территории, уложен асфальт на площади порядка 40 тысяч кв.м., высажены деревья и кустарники. Комплекс подключен к инженерным коммуникациям, ведутся пуско-наладочные работы всех систем: вентиляции, пожарной безопасности и др. В здании основной арены смонтированы кресла на трибунах, осталось завершить установку кресел в VIP-зонах, ведутся работы по подготовке и заливке хоккейного поля тренировочной арены.

Параллельно ведется подготовка пакета документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Напомним, по итогам прокурорской проверки генеральный директор подрядчика строительства ледовой арены на улице Немировича-Данченко в Новосибирске, компании «ЭлинАльфа», получил штраф на 106 миллионов рублей. Административное взыскание назначено за срыв сроков работ.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал причины отставания темпов строительства Многофункциональной ледовой арены в Новосибирске.