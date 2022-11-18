Стала известна мера пресечения Александру Мысику

Главу МП «Метро МиР» Александра Мысика арестовали и направили в СИЗО до 15 января 2023 года. Об этом говорится в постановлении Дзержинского районного суда.

«Постановлением Дзержинского районного суда г. Новосибирска от 18 ноября 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 января 2023 года Александру Мысику, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Постановление не вступило в законную силу», — указано в сообщении ведомства.

Напомним, что 16 ноября Александра Мысика задержали за превышение должностных полномочий при строительстве дорог к ледовой арене в Новосибирске. Сумма ущерба оценивается в 350 млн рублей.