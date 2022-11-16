Названа сумма ущерба от нарушений при строительстве дорог к новому ЛДС в Новосибирске

В результате нарушений при реконструкции и строительстве дорог к новому ЛДС в Новосибирске федеральный бюджет пострадал на сумму более 350 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре региона в среду. По соответствующему уголовному делу утром 16 ноября был задержан глава муниципального предприятия «Метро МиР» Александр Мысик.

Прокуратура Новосибирской области официально подтвердила заведение уголовного дела в отношении главы новосибирского муниципального учреждения «Метро МиР» Александра Мысика.

Как сообщалось, руководитель организации подозревается в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ).

По данным надзорного ведомства, в результате преступления бюджету нанесён ущерб на сумму не менее 359 млн руб. Правонарушение связано со строительством и реконструкцией двух дорог, относящихся к инфраструктуре строящегося ЛДС. Проект реализуется за счёт федеральных средств по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как было установлено в результате прокурорской проверки, при выполнении работ использовались материалы, не соответствующие проектной документации, что снижает качество и безопасность объектов и удешевляет их фактическую стоимость.

Кроме того, как сообщал источник «Континента Сибирь», в процессе строительства автодорожной призмы были недостаточно уплотнены грунты. Из-за этого необходимо заново рассчитывать устойчивость откосов и несущих способностей подпорных стен.

В результате этих нарушений объекты нельзя сдавать в эксплуатацию, поскольку они не отвечают требованиям качества и безопасности дорожного движения.

Ранее также сообщалось о том, что руководитель генподрядчика новой ледовой арены оштрафован на 106 млн руб. за срыв сроков сдачи объекта.