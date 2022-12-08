Открытие станции метро «Спортивная» в Новосибирске могут перенести на следующий год

Срок ввода станции метро «Спортивная» в Новосибирске, которую планировалось открыть до конца года, может быть снова сдвинут. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на «часе прессы» 8 декабря.

Из-за необходимости оформления ряда документов ввод станции метро «Спортивная» может быть перенесён на 2023 год, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции в четверг.

«Физически работы будут закончены до конца этого года. Сроки ввода могут быть сдвинуты в связи с тем, что придётся доработать документацию и решить все «бумажные» вопросы. Но физическая готовность сегодня высокая», — сообщил Анатолий Локоть.

Напомним, о том, что станция метро «Спортивная» будет сдана в эксплуатацию до конца текущего года, глава города сообщал в ноябре. Ранее запустить станцию планировалось осенью, а до этого – до конца августа. Как объяснил мэр в ходе «часа прессы» 2 ноября, сдвижка сроков связана с последствиями экономических санкций.

Строительство станции метро «Спортивная» изначально было приурочено к проведению в Новосибирске Международного молодёжного чемпионата мира по хоккею, который был отменён на территории России в связи с ситуацией на Украине. Предполагается, что пассажиропоток на станции составит 19,2 тыс. человек в час. Генеральный подрядчик работ – ООО СК «Градпроект». Общая стоимость проекта с учётом последних доработок составила чуть более 3 млрд руб.