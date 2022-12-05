Заказчику нового ЛДС в Новосибирске удалось взыскать с генпродрядчика пени за срыв сроков стройки

Апелляционный суд отменил решение первой инстанции об отказе взыскать с ООО «Элинальфа» пени за нарушение сроков ввода нового ЛДС в Новосибирске. Иск, поданный ГКУ «Арена», удовлетворён частично.

Как следует из постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда в Томске, с генподрядчика ледовой арены в Новосибирске, ООО «Элинальфа», взыскивается 12,7 млн руб. в пользу заказчика работ, ГКУ «Арена».

Средства должны быть выплачены в качестве пени за неисполнение сроков государственного заказа.

Изначально заказчик требовал с подрядчика 24,1 млн руб., а также, в рамках второго иска, — 17,1 млн руб. Однако в итоге арбитраж лишь частично удовлетворил требования по первому заявлению.

Напомним, что иски были поданы в октябре 2021 года. В конце августа 2022 года Арбитражный суд Новосибирской области отказал истцу по обоим заявлениям. В обосновании решения суд сослался на генподрядчика, который, в свою очередь, объяснил нарушение сроков «ковидными» ограничениями, погодными условиями, а также длительным согласованием рабочей документации со стороны заказчика.

Ранее также сообщалось о том, что за нарушения при строительстве дорог к новому ЛДС в Новосибирске под уголовное дело попал глава муниципального предприятия «Метро МиР» Александр Мысик. Сумма ущерба по этому делу составила более 350 млн рублей.