Ребрендинг «Стрижей» – новый стандарт для всего рынка или незначительные изменения?

В середине ноября крупный застройщик Новосибирска – «Стрижи» – объявил о ребрендинге. «Континент Сибирь» в рубрике «Дискуссия маркетологов» обсудил получившийся результат с экспертами в этой сфере.

«Мы хотим предстать перед Новосибирском в новом цвете и новом прочтении», – отмечал ранее «Континенту Сибирь» ключевую идею генеральный директор «Стрижей» Игорь Белокобыльский. Прежний логотип с тремя летящими стрижами сменила лаконичная надпись, выполненная строгим шрифтом. «Под предыдущим символом мы прожили одиннадцать полноценных и очень счастливых лет. Но легкую наивность, которая там присутствовала, мы решили заменить на резкость и определенность. Новый фирменный стиль отличается лаконичностью и внешней простотой. Четко очерченные линии говорят о характере нашей компании. Мы взяли из прошлого всё лучшее: резкость, готовность дерзить, готовность к крутым поворотам и нестандартным решениям, готовность реализовывать наши проекты так, как мы считаем это нужным», – прокомментировал в ходе пресс-конференции изменение фирменного стиля Игорь Белокобыльский.

Серьезной переработке подверглись все визуальные инструменты подачи названия. В соответствии с новым фирменным стилем был переделан сайт застройщика. Новый фирменный стиль разработало новосибирское брендинговое агентство Kian. Строгое начертание стилистически поддерживает и служит базой для названия отдельных проектов, которые реализуют сегодня «Стрижи». «Концепция нашего бренда заключается в индивидуальной разработке названия каждого проекта, поэтому главный элемент – фирменный стиль того или иного жилого комплекса – будет сочетаться с лаконичным логотипом компании и точно отражать ее идеологию», – рассказал Игорь Белокобыльский.

Стоит отметить, что в августе прошлого года фирменный стиль изменил другой крупный местный застройщик — компания Брусника. По словам участников рынка, в ближайшее время стоит также ожидать аналогичных шагов от ГК «Вира-Строй».

«Континент Сибирь» опросил представителей брендинговых агентств и независимых экспертов, что они думают о новом фирменном стиле «Стрижей».



Анна Собянина, генеральный директор брендингового агенства A.Studio:

– Можно сказать, что обновлённый логотип действительно «отказывается от сантиментов», визуально транслируя новую, более лаконичную и строгую интонацию бренда, которая в целом подойдёт для любого следующего строительного проекта компании. В плане исполнения были выбраны вполне релевантные для девелоперского рынка цвета вкупе с интересной характерной типографикой наименования.

Николай Запорожский, креативный директор, руководитель брендингового агентства «Март»:

– По тому, что я вижу и сравнивая с тем, что было, могу сказать, что визуальный образ компании стал солиднее, серьёзнее. Я думаю, что в целом обновление айдентики удачное, учитывая масштаб, проекты и опыт компании. Хорошее решение отказаться от птичек в логотипе — называться «стрижами» и рисовать птиц в логотипе был довольно-таки линейным подходом. Новое начертание логотипа актуально и модно, отражает современные подходы в дизайне. Зная этого, мягко говоря, специфичного заказчика, можно поздравить команду Kian с хорошим кейсом.

Ильдар Шале, основатель брендингового агентства RedBlack:

– Очень сложно оценивать результат ребрендинга, не видя ТЗ. Можно лишь отметить, что в знаке действительно вместе с исчезновением собственно стрижей, исчезла провинциальная простота десятилетней давности. Нельзя не отметить, что шрифтовое начертание стало более сухим и сдержанным. Что делает стиль «Стрижей» безусловно современнее, но при этом очень похожим на стиль Брусники. Но возможно, именно такая задача и стояла. Повторюсь, что без брифа я могу высказывать лишь голые гипотезы.

Алина Свириденко, копирайтер-креатор, специалист по брендингу:

– Первое впечатление от нового фирменного стиля — приятно, в меру строго. Сегодня в трендах упрощать и облегчать. При своей сдержанности и скорее безопасной чёрно-белой цветовой гамме в логотипе, благодаря шрифту, читается смелость и энергия.

Сейчас сложно оценить образ в целом. Посмотреть бы на то, как визуальный язык живёт на разных носителях — принципы вёрстки, подход к фотоконтенту, дополнительные графические элементы, сообщения от обновлённых «Стрижей». Ждём баннеры на улицах города и ролики в запрещённой социальной сети.

Судя по сайту, «Стрижи» решили пойти путём, где не будет преемственности. Птички исчезли, а крепкие ассоциации с ними остались. Да, логотип уверенно может существовать и без них, но было бы круто, если бы на сайте появилась милая отсылка к истории компании и пасхалка, которую приятно отыскать. Те самые птички или птичка, только уже в обновлённом более строгом геометрическом силуэте.

Рынок недвижимости и, в частности, девелоперы заметно оживились в последнее время, стали смелее, уходят в коммуникациях от «надёжная фундаментальная» к «для людей и про людей». Это радует. Продолжаем следить.